MARKT SCHWABEN, LKR. EBERSBERG; Am Abend des gestrigen Tages sind mehrere Personen in einen Verbrauchermarkt in Markt Schwaben eingebrochen, erbeuteten Bargeld und konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 30.03.2023, wurde gegen 20.15 Uhr in einen Verbrauchermarkt im Dr.-Hartlaub-Ring eingebrochen. Noch während der Anwesenheit von Marktangestellten schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Büroraums ein. Im Anschluss wurde in das Gebäude eingestiegen und Bargeld aus den Tageseinnahmen entwendet.

Auf ihrer Flucht in Richtung Dr.-Hartlaub-Ring stiegen die Einbrecher eventuell in ein auf sie wartendes Fahrzeug ein.

Eine weitere verdächtige Person entfernte sich zur gleichen Zeit in südwestlicher Richtung entlang der Bahngleise.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die mehrere Streifenbesatzungen involviert waren, konnten die Tatverdächtigen nicht angetroffen werden.

Zwei der Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

männlich

ca. 1,70 m groß

schlank

dunkel gekleidet

mit Maske und Mütze vermummt

nicht älter als 30 Jahre

deutschsprechend mit Akzent.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.