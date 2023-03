Der 43-jährige Marcus Hörmann ist seit dem Jahr 2000 Polizeibeamter und schloss nach mehreren Verwendungen in der 3. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei, unter anderem im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und beim Bayerischen Landeskriminalamt, sein Studium für die 4. Qualifikationsebene im Jahr 2013 ab. Nach einer mehrmonatigen Station als stellvertretender Leiter des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr wurde ihm im Mai 2014 die Leitung der Polizeiinspektion Neu-Ulm übertragen. Er stand für rund viereinhalb Jahre an der Spitze der Dienststelle, bevor er die Leitung der Polizeiinspektion Kempten im Februar 2019 übernahm. Mit seinem Wechsel ins Präsidium kehrt er also an eine alte Wirkungsstätte zurück.

„Die Polizeiinspektion Kempten war die letzten vier Jahre in guten Händen. In diese Zeit fielen unzählige große Einsätze. Beispielhaft möchte ich den Sulzberger Fasching 2020, die jährlich stattfindende Allgäuer Festwoche oder die Durchsetzung eines gerichtlichen Versammlungsverbots im April 2021 nennen. Es war für mich daher die folgerichtige Entscheidung, mit Marcus Hörmann einen polizeilichen Praktiker, der auf eine große Einsatzerfahrung zurückblicken kann und dem das Sachgebiet bereits bekannt ist, nun als Leiter mit der präsidialweiten Koordination schutzpolizeilicher Aufgaben zu betrauen“

so Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner.