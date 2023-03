MARKTREDWITZ. Am Donnerstagnachmittag verstarb eine 68-jährige Frau bei einem schweren Verkehrsunfall in der Wölsauer Straße in Marktredwitz.

Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, wollte ein 45-jähriger Mann mit dem Sattelzug einen Supermarkt anliefern. Er rangierte mit dem Lastkraftwagen, um rückwärts an die Laderampe zu fahren. Zeitgleich passierte die 68-Jährige mit ihrem Rollator den Anfahrtsbereich der Laderampe. Die Dame geriet unter den Lastkraftwagen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme kamen ein Sachverständiger, die Verkehrspolizei Hof und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof an die Unfallstelle. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.