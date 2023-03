BELLENBERG. Am Mittag des 30.03.2023 wurde über die integrierte Leitstelle Donau/Iller der Brand eines Einfamilienhauses mitgeteilt. Ein Mann wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Der Brand entstand in der Küche des Hauses, welche bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. Durch das Eingreifen der Feuerwehren aus Bellenberg, Vöhringen und Au konnte der Brand in Griff gebracht und gelöscht werden. Der 83-jährige Hausbewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Illertissen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD). Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. An dem Einfamilienhaus samt innliegendem Inventar entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).