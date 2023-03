SINZING. LKR. REGENSBURG. Am Montagabend, den 27. März 2023, kam es in einem Wohnhaus zu einem gewaltsamen Angriff auf einen Senior, der hierbei schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte nun zwei Tatverdächtige festnehmen.

Ein Senior aus dem Sinzinger Ortsteil Kohlstadt öffnete gegen 19:30 Uhr seine Haustüre und ließ einen zunächst Unbekannten in sein Anwesen. Der Senior ging davon aus, dass der Mann im Auftrag eines Telekommunikationsdienstleisters vereinbarungsgemäß Arbeiten im Haus durchführen würde, die er zuvor beauftragt hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Senior daraufhin mit einem Gegenstand niedergeschlagen und mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen gelassen. Der zunächst Unbekannte soll ihn eingesperrt und das Anwesen zunächst wieder verlassen haben. Derzeit besteht der Verdacht, dass vor Ort agierende Täter die Tat mit einer weiteren Person geplant hatte.

Der Senior konnte sich nach längerer Zeit selbst befreien. Über einen Nachbar wurde schließlich die Polizei verständigt. Der Senior wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Zwischenzeitlich führte eine Vielzahl von Einsatzkräften eine Anwohnerbefragung durch. Für umfangreiche Suchmaßnahmen in den vergangenen Tagen war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Es wird davon ausgegangen, dass bei der Tat Bargeld und Wertgegenstände hätten erbeutet werden sollen, welche durch die Geschäftsbeziehung bekannt wurden. Diese waren mutmaßlich jedoch in einem schweren Tresor gesichert und konnten zunächst nicht erbeutet werden.

Im Anschluss an diese Tat kam es in der Nacht auf Mittwoch, 29. März 2023 zu einem Einbruch in das Wohnhaus des Überfallenen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verschafften sich dieselben Täter wie am Vorabend gewaltsam Zutritt zum Anwesen. Anschließend wurde der Tresor entwendet.

Auch hier führte die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Am Mittwochabend, 29. März 2023, nahm die Kriminalpolizei Regensburg einen 28-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Regensburg fest. Er ist dringend Tatverdächtig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Bei diesem schloss der Senior den oben genannten Dienstleistungsvertrag ab. Am Donnerstagmorgen, 30. März 2023 nahm die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen fest. Hierbei handelt es sich einen 27-jähriger Deutschen, der ebenfalls aus dem Landkreis Regensburg stammt. Bei ihm handelt es sich mutmaßlich um einen Mitarbeiter des 28-Jährigen. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln gegen die Beschuldigten derzeit wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes und Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die beiden werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der darüber entscheiden wird, ob Haftbefehl ergeht.

Trotz der Festnahmen sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg noch nicht abgeschlossen. Eine Ermittlungsgruppe arbeitet mit Hochdruck an der Klärung aller weiterer Umstände. Hierfür werden auch Zeugen gesucht. Wer in letzter Zeit, insbesondere an den beiden Tattagen, etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.