BUBESHEIM. Auf einem privaten Übungsgelände Am Tower kam es am Donnerstag gegen 09:45 Uhr zu einem Zusammenprall zweier Busse, bei dem ein 17-jähriger Jugendlicher schwer und neun weitere Personen leicht verletzt wurden.

Auf dem abgeschlossenen und für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugänglichen Gelände wurden von einer Firma Übungsfahrten mit Linien- und Reisebussen durchgeführt. Im Rahmen einer dieser Übungsfahrten prallte ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Gelenkbus gegen einen weiteren geparkten Reisebus. In dem Bus, der von dem 17-Jährigen unter fachkundiger Anleitung eines Fahrlehrers gelenkt wurde, befanden sich weitere Insassen, genauso wie in dem geparkten Bus, auf den der Gelenkbus prallte.

Der Zusammenprall war so stark, dass der Fahrer des Gelenkbusses im Fahrzeug eingeklemmt und mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden musste. Er kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Durch den Unfall wurden insgesamt neun weitere Personen im Alter zwischen 17 und 58 Jahren verletzt, die nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen alle Sicherheitsgurte angelegt hatten. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser.

Bei dem Unfall wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (PI Günzburg)

