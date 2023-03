0612 - Frontscheibe eingeschlagen

Nördlingen - In dem Zeitraum von Dienstag (28.03.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch (29.03.2023), 06.40 Uhr wurde von einem in der Von-Linden-Straße geparkten silberner Pkw VW Passat die Frontscheibe eingeschlagen sowie der Pkw zerkratzt. Der bislang unbekannte Täter verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

0613 – Verkehrsunfallflucht

Friedberg - Am 27.03.2023 zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr kam es in Friedberg zu einer Unfallflucht. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um einen Parkplatz in der Hans-Seemüller-Straße oder in der Lechhauser Straße. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen geparkten grauen Seat Leon. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Seat sind an der Stoßstange hinten rechts Lackkratzer entstanden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821-323-1710.