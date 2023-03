EBERN/HASSBERGE. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle am Mittwoch den Interimsleiter der Polizeiinspektion Ebern, Polizeihauptkommissar Moritz Dippel verabschiedet, der wieder in das Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei nach Bamberg wechselt. Als neuer Interimsleiter begrüßte Herr Tolle Polizeihauptkommissar Thomas Schlachter, der die Geschicke der Dienststelle für ein halbes Jahr nun leiten wird. Der eigentliche Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Detlef Hauck wechselt in dieser Zeit in das Staatsministerium des Innern nach München.

Moritz Dippel wechselt ins Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei nach Bamberg

Der 31-jährige Moritz Dippel begann seine dienstliche Vita nach dem Abitur im Jahr 2011 zunächst in der Ausbildung für die zweite Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei und wechselte 2013 zum Studium an die Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss war Herr Dippel ab 2016 als stellvertretender Gruppenleiter in der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt tätig. Ab dem Jahr 2018 folgte eine Verwendung beim Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei in den Bereichen der Ausbildung und Digitalisierung. Im Jahr 2021 durchlief der heutige Polizeihauptkommissar im Rahmen des Förderverfahrens für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene weitere Verwendungsdienststellen und leistete hierzu Dienst bei der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg und auch im Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Nach seiner halbjährigen Verwendung als Dienststellenleiter in Ebern führt sein Weg mit Ablauf März nun dorthin zurück, wo sein Nachfolger herkommt.

Rückblickend auf seine Eberner Zeit sagt Moritz Dippel:

„Ich durfte die Stadt Ebern und den Landkreis Haßberge als sehr offen und schön kennenlernen. Es war mir eine Ehre und große Freude mich für die Sicherheit in diesem Bereich einbringen zu dürfen und ich bin sehr dankbar für die hervorragende Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Ebern“.

(Polizeihauptkommissar Moritz Dippel)

Thomas Schlachter ab April neuer Dienststellenleiter

Der 38-jährige Polizeihauptkommissar ist ein Gewächs der Region. Der in Baunach geborene und jetzt wieder dort lebende Thomas Schlachter stammt aus einer Polizeifamilie. Nach dem Abitur begann er 2004 seine Ausbildung bei der Bayer. Bereitschaftspolizei in Nabburg. Im Anschluss machte er lange Jahre Dienst in München und Erding. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Leistungen studierte Thomas Schlachter ab 2015 an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei in Fürstenfeldbruck. Nach seinem erfolgreichen Studium leistete er bei verschieden Dienststellen, wie z. B. bei der Kriminalpolizei in Ingolstadt oder im Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei in Bamberg in verschiedenen Funktionen Dienst. Seit Mai 2020 nimmt Thomas Schlachter, genauso wie sein Vorgänger, am Förderverfahren für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene der Polizei teil, wo er zuletzt als Dienstgruppenleiter bei der PI Bamberg-Land eingesetzt war. Die Funktion des Dienststellenleiters ist nun die abschließende Führungsfunktion des insgesamt zwei Jahre dauernden Förderverfahrens.

Mit Blick auf die kommende Zeit als Dienststellenleiter in Ebern sagte Thomas Schlachter:

Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe im Herzen der Haßberge - einer der schönsten Regionen Bayerns - und versichere Ihnen, offene Ohren für die Belange aller Bürgerinnen und Bürger sowie Kolleginnen und Kollegen zu haben.

Mein Ziel ist es, zusammen mit allen Angehörigen der Eberner Polizei weiterhin für die Belange unserer Mitmenschen in der Region als bürgernaher, zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner in Sicherheitsfragen zur Verfügung zu stehen.

(Polizeihauptkommissar Thomas Schlachter)

Detlef Hauck wechselt ins Innenministerium nach München

Der Wechsel von Moritz Dippel auf Thomas Schlachter wurde möglich, da der Dienststellenleiter der PI Ebern nach seiner Verwendung im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg für sechs Monate in das Sachgebiet „Einsatz der Polizei“ im Staatsministerium des Inneren nach München wechselt. Dort wird er im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und des Lagezentrums tätig sein.