Trio flüchtet vor Fußstreife – 40 Gramm Haschisch sichergestellt

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Rahmen ihrer Fußstreife im Bereich des Hauptbahnhofes konnten Beamte der Aschaffenburger Polizei bei einem 20-Jährigen Betäubungsmittel sicherstellen. Der junge Mann versuchte zuvor mit seinen zwei Begleitern vor der Streife zu flüchten.

Gegen 21:00 Uhr befand sich die Streife der Aschaffenburger Polizei zu Fuß im Bereich des Dämmer Tors und konnte dort drei junge Männer erblicken. Diese rannten beim Erblicken der Beamten sofort in Richtung des dortigen Parkplatzes und entledigten sich hierbei einer schwarzen Plastiktüte. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnten zwei der drei Männer noch im Nahbereich gestellt werden.

Der 20-Jährige, der zuvor die genannte Tüte weggeworfen hatte, versuchte hierbei erneut zu flüchten und musste vor Ort gefesselt werden. Der Grund für sein Verhalten stellte sich schnell heraus. In dem Beutel konnten rund 40 Gramm Haschisch aufgefunden werden.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er wurde im Anschluss wieder entlassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 07:50 Uhr und 12:45 Uhr wurde in der Weißenburger Straße auf dem Parkplatz des Arbeitsgerichtes ein weißer Dacia angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, touchierte ein schwarzer SUV mit Aschaffenburger Zulassung eine Einkaufswagenbox und beschädigte diese. Diese steht auf dem EDEKA-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde in der Johann-Knecht-Straße ein geparkter VW angefahren.

KLINGENBERG A. MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Montag, 12:30 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde in der Philipp-Kachel-Straße ein geparkter Lkw angefahren.

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, touchierte ein Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofstraße das Fahrzeug einer Postzustellerin am Außenspiegel und flüchtete anschließend.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.