525. Tötungsdelikt – Gern

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 10:15 Uhr, verständigte eine 23-jährige Münchnerin die Rettungsleitstelle, dass ihr neugeborenes Kind nicht mehr atmen würde. Der Notarzt stellte in der Folge nur noch den Tod des männlichen Säuglings fest. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand hatte die 23-Jährige das Kind circa eine Woche zuvor wohl unbemerkt in ihrer Wohnung geboren.

Die Ermittlungen wurden in der Folge vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidium München übernommen. Bei der Obduktion im Münchner Institut für Rechtsmedizin haben sich Anhaltspunkte für eine akute Unterversorgung des Säuglings ergeben. Strafrechtlich wird darum hier von einem Totschlag durch Unterlassen ausgegangen.

Aufgrund einer psychischen Erkrankung der Beschuldigten lagen die Voraussetzungen für strafrechtliche freiheitsentziehende Maßnahmen nicht vor. Die Beschuldigte wurde auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsreferates vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

526. Unerlaubter Handel von Betäubungsmittel; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Hasenbergl

Im Rahmen von Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise auf einen Citroen Pkw, in dem sich Drogen befinden könnten. Am Samstag, 25.03.2023, gegen 17.00 Uhr konnte ein in Frage kommender Pkw, der auf der Schleißheimer Straße fuhr und in dem sich zwei männliche Personen befanden, von zivilen Einsatzkräften festgestellt werden.

Der Pkw wurde angehalten und sollte kontrolliert werden. Die Fahrzeugtüren waren bei der Kontrolle verschlossen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden daraufhin von den Beamten, die auch ihre Schusswaffen gezogen hatten, deutlich aufgefordert, die Türen zu öffnen. Die beiden Personen kamen der Aufforderung nach und konnten festgenommen werden.

Der Pkw und die beiden Männer (21 und 42 Jahre, nach den ersten Erkenntnisse albanische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland) wurden zu einer Dienststelle gebracht. Über die Staatsanwaltschaft wurde ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug erwirkt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde im unteren Bereich des Fahrzeuges ein Versteck entdeckt, in dem sich circa ein Kilogramm Kokain befand. Dieses und der Pkw wurden sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel angezeigt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren notwendigen polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen beide Tatverdächtige ergingen Haftbefehle.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) übernommen.

527. Schadensträchtiger Ladendiebstahl; Festnahme von drei Tatverdächtigen – Altstadt

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 15:00 Uhr, wurden Beamte des Polizeipräsidium München auf verdächtige Personen aufmerksam.

Drei männliche Jugendliche rannten vor den Augen der Polizeibeamten aus der Neuhauser Straße in eine Eingangspassage eines Geschäftshauses in der Augustinerstraße.

Dort zogen die drei Tatverdächtige insgesamt 18 übereinander getragene Fußballtrikots aus und verstauten sie in von ihnen mitgeführte Einkaufstaschen. An den Fußballtrikots unterschiedlichster europäischer Vereine waren die Etiketten sichtbar.

Aufgrund dieses merkwürdigen Vorgehens bestand der Verdacht des Ladendiebstahls, weshalb sich die Beamten von ihrem Büro aus zur Passage begaben um die Tatverdächtigen einer Kontrolle zu unterziehen.

Bei der Durchsuchung bestätigte sich die Vermutung. Insgesamt konnten 18 neue Fußballtrikots und ein weiteres Bekleidungsstück aufgefunden und sichergestellt werden.

Alle drei Personen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, alle mit Wohnsitz in Landshut, wurden vor Ort wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls festgenommen.

Die Bekleidungsstücke haben einen Wert von fast 2000,- Euro und konnten aufgrund der Etiketten zwei Bekleidungsgeschäften zugeordnet werden.

Die drei Diebe wurden zur weiteren Sachbearbeitung zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion gebracht und angezeigt. In einem der Bekleidungsgeschäfte konnten Videoaufnahmen von der Tathandlung gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der Höhe des Schadens die Festnahme der Jugendlichen an, weshalb sie der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt wurden.

Sie wurden am darauffolgenden Tag, Mittwoch, 29.03.2023, wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung, insbesondere die Umstände hinsichtlich des möglichen Zusammenwirkens als Bande und der Gewerbsmäßigkeit, hat das Kommissariat 61 (Bandendelikte und qualifizierte Ladendiebstähle) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

528. Mehrere Festnahmen nach Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Stadtgebiet

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 17:20 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige, mit Wohnsitz in München, einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese schilderte ihr, dass ihre Tochter in einen Autounfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine Person gestorben wäre. Um zu verhindern, dass die Tochter verhaftet würde, solle die über 80-Jährige eine Kaution über einen hohen fünfstelligen Betrag zahlen. Des Weiteren würde eine Dame vorbeikommen, um das Geld abzuholen.

Im weiteren Verlauf erschien eine junge Frau bei der über 80-Jährigen und nahm über 15.000 Euro entgegen.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte eine 14-Jährige deutsche Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

Darüber hinaus konnten durch die umfangreichen Ermittlungen drei weitere deutsche Tatverdächtige im Alter von 16 bis 48 Jahren jeweils mit Wohnsitz in Mannheim vorläufig festgenommen werden. Außerdem konnte ein 42-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angetroffen werden, gegen den ein internationaler Haftbefehl bestand.

Bei den Tatverdächtigen konnten die über 15.000 Euro der über 80-Jährigen, sowie weitere vier bis fünfstellige Geldbeträge und Schmuck aufgefunden und sichergestellt werden.

Zwei Tatverdächtige wurden nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen zwei Tatverdächtige erging ein Untersuchungshaftbefehl und der 42-Jährige mit polnischer Staatsbürgerschaft wurde auf Ersuchen der polnischen Staatsanwaltschaft in Auslieferungshaft genommen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die AG Phänomene des Kriminalfachdezernats 3.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Mitarbeiter eines Amtsgerichts, der Staatsanwaltschaft oder der Polizei verwenden häufig den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Unglücksfälle von Verwandten informieren. Sie behaupten, dass diese den Unfall verursacht hätten und deshalb verhaftet worden sind. Dies kann nur durch Zahlung eines bestimmten Betrages abgewendet werden.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Vergewissern Sie sich selbst bei Ihren Angehörigen, ob diese tatsächlich gerade in einen Unfall verwickelt sind.

529. Einbruch in Bäckerei – Mittersendling

Am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 04:15 Uhr, bemerkte eine Angestellte einer Bäckerei, dass in dieses eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Bäckerei, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Anschließend wurde die Fensterscheibe eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten die Kasse mit dem darin befindlichen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Dienstag, 28.03.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 29.03.2023, 04:15 Uhr, im Bereich der Heckenstallerstraße, Passauerstraße und Boschetsrieder Straße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.