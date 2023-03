NÜRNBERG. (390) Am Mittwochabend (29.03.2023) verursachte ein alkoholisierter Mann mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Nürnberg und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach kurzer Verfolgungsfahrt nahm die Polizei den 43-Jährigen fest.



Gegen 18:00 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin über Polizeinotruf mit, dass sie soeben im Bereich der Allersberger Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 43-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wartete zunächst kurz an der Unfallstelle, stieg dann jedoch in seinen Mercedes ein und flüchtete. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten das Fahrzeug in der Münchener Straße und versuchten, es zu stoppen. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Er fuhr mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Münchener Straße stadtauswärts, missachtete dabei eine rote Ampel und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung zur Trierer Straße verursachte der 43-Jährige einen weiteren Verkehrsunfall, bei dem sich eine 24-jährige Frau leichte Verletzungen zuzog.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich festnehmen. Hierbei zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizisten ließen bei dem 43-Jährigen eine Blutentnahme durchführen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Er wird im Laufe des Tages dem Richter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Christian Seiler