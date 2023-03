UTTING, LKR. LANDSBERG AM LECH Der Gemeinderat Utting wird am 30.03.2023 in nichtöffentlicher Sitzung über den Bau eines Bootshauses für die Wasserschutzpolizei Dießen am Ammersee entscheiden. Bereits am 23.03.2023 informierten Vertreterinnen und Vertreter des Staatlichen Bauamts Weilheim, des Polizeipräsidiums, der Polizeiinspektion Dießen und des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration den Uttinger Gemeinderat und die Öffentlichkeit transparent über Hintergründe, fachliche Notwendigkeiten und Ziele des Bauvorhabens.

Die Dießener Wasserschutzpolizei ist zuständig für den gesamten Ammersee. Neben notwendigen Kontrollen von Wasserfahrzeugen führen die Beamtinnen und Beamten auch Fischereikontrollen, die Überwachung von Bootsverleihanstalten, die regelmäßige Bestreifung baulicher Einrichtungen in Ufernähe, die Überwachung von Belangen des Umweltschutzes, die Betreuung von Veranstaltungen und die Aufnahme von Unfällen auf der Wasseroberfläche durch. Die Wasserschutzpolizei verfolgt dabei drei übergeordnete Ziele:

Die Einhaltung der sicherheitsrelevanten Vorschriften durch die Freizeitsportlerinnen und -sportler,

die Feststellung der Verkehrstüchtigkeit von Motorsportlerinnen und -sportlern sowie Sicherheit der Wasserfahrzeuge und

die Verhütung von Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikten an Bootshäusern und anderen Einrichtungen im Uferbereich.

Alleine hier zeigt sich die gesunde Schwerpunktsetzung der Wasserschutzpolizei auf gefahrenabwehrende Aufgaben neben der notwendigen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfolgung. Einsätze zur Lebensrettung leistet die Wasserschutzpolizei als fester Bestandteil der Rettungskette in engem Zusammenspiel mit den Rettungsorganisationen.

Die Dießener Wasserschutzpolizei betreut mit dem Ammersee die drittgrößte bayerische Wasserfläche. Als einzige der drei Wasserschutzpolizeien des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verfügt sie dabei nicht über ein eigenes Bootshaus. Dieses würde maßgeblich dazu beitragen, dass die Wasserschutzpolizei ganzjährig einsatzbereit bleibt. Gegenwärtig wird das große Boot der Dießener Polizei in den Wintermonaten aus dem See gehoben, um mögliche Beschädigungen des Rumpfes durch Eisdruck zu vermeiden. Auch ist es neben dem weiteren Schutz vor Vandalismus maßgebliches Ziel, dass die Einsatzkräfte bei Sofortlagen und Notsituationen ihr Boot unverzüglich einsatzbereit in Betrieb setzen, ohne zunächst Verschmutzungen und Hinterlassenschaften beseitigen zu müssen. Nicht zuletzt ist die umfängliche regelmäßige Instandhaltung des Bootes an der jetzigen Anlegestelle nur unter erschwerten Umständen möglich.

Die Notwendigkeit und Umsetzung eines Bootshauses für die Polizei am Ammersee wurde von umfangreichen Voruntersuchungen begleitet. Diese wurden wiederum mit allen beteiligten Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und diskutiert, was zu einer grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit am Standort des Uttinger Freizeitgeländes geführt hat.

Nicht zuletzt sieht die Polizei auch der gemeinsamen Nutzung des mit der Baumaßnahme neu zu errichtenden Steges mit dem Kreisjugendring (KJR) positiv entgegen. Der Steg wird laut der Planungen technisch so ausgerüstet, dass er Einrichtungen zur Nutzung durch den KJR und anderer Einsatzorganisationen enthalten wird. Durch diesen sinnvollen Synergieeffekt erfolgt ein 1:1-Austausch des vorhandenen maroden Stegs des KJR. Dies unterstützt zugleich die Jugendarbeit im Landkreis