0605 – Lkw kollidiert mit Golf

Bundesstraße B17/Gersthofen/FR Süden – Am gestrigen Dienstagmorgen (28.03.2023) ereignete sich auf der B17 kurz nach der Anschlussstelle Augsburg-West ein Verkehrsunfall zwischen einer Golf Fahrerin und einem Lkw. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 08.00 Uhr befuhr der Lkw-Fahrer die B17 in südliche Richtung. Die Golf-Fahrerin wechselte von der A8 aus Richtung München kommend vom Verzweigungsstreifen Richtung Donauwörther Straße auf den rechten Fahrstreifen der B17. Da der Verkehr vor ihr stockte, musste sie während des Einfädelungsvorgangs, offenbar anhalten und befand sich erst zur Hälfte auf der Hauptfahrbahn. Der heranfahrende Lkw-Fahrer übersah die Golf-Fahrerin trotz Hupen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde niemand verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

0606 - Unfallflucht

Nördlingen – Gestern (28.03.2023), gegen 16.00 Uhr kam es in der Herrengasse/Kuhgasse zu einem Unfall. Ein Pkw-Fahrer musste gestern in der Kuhgasse rückwärtsfahren, damit der Gegenverkehr durchfahren konnte. Beim Rückwärtsfahren, stieß der Pkw-Fahrer mit dem Fahrzeugheck gegen den von der Herrengasse in die Kuhgasse abbiegenden gelben Lkw-Mercedes. Der Pkw streifte die rechte Fahrzeugseite des Lkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Anschließend fuhr der Pkw davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall. Der Pkw-Fahrer, der im Gegenverkehr fuhr, wird ebenfalls gebeten sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden

0607 - Alkoholisierter Autofahrer

Hollenbach (OT Motzenhofen) - Am 29.03.23, gegen 02.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der PI Aichach in der Hollenbacher Straße einen 46-jährigen Pkw-Fahrer, da dieser aufgrund unsicherer Fahrweise auffiel. Nach Anhaltung zeigte der Mann deutliche alkoholbedingte Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb beim Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

