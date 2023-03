SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am Mittwochnachmittag starb ein 69-jähriger Mann bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2179 bei Oberweißenbach.

Am Mittwoch, gegen 11.35 Uhr, war ein Krankentransportwagen, besetzt mit drei Personen auf der Staatsstraße 2179 von Marktleuthen in Richtung Selb unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich der 62 -jährige Fahrer, ein 69-jähriger Patient und eine 95-jährige Patientin. Auf Höhe Oberweißenbach wollte ein entgegenkommender 62-jähriger Mann mit seinem Geländewagen der Marke Ford abbiegen und stieß frontal mit dem Krankentransportwagen zusammen. Der 69-jährige Insasse erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des Krankentransportwagens und die 95-jährige Frau wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei der Frau besteht weiterhin Lebensgefahr. Der Fahrer des Geländewagens blieb leicht verletzt. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme kamen ein Sachverständiger und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof an die Unfallstelle. Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35000 Euro.