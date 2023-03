BAMBERG. Dienstagabend forderte ein Mann in Bamberg Geld von einer Fußgängerin. Als diese um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Am Dienstag, 21.40 Uhr, sprach ein Unbekannter eine Fußgängerin, die ihr Fahrrad schob, in der Seehofstraße in Bamberg mit der Forderung „Geld raus“ an. Als die 83-Jährige sofort laut um Hilfe rief, flüchtete der Täter ohne Beute in die Reußstraße oder Ferdinand-Tietz-Straße Richtung Berliner Ring / Memmelsdorfer Straße. Zeugen hörten die Hilfeschreie und wählten den Notruf. Mehrere Polizeistreifen und die Besatzung eines Polizeihubschraubers fahndeten ohne Ergebnis nach dem Mann.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 160 - 170 Zentimeter groß

Helle Hautfarbe

Dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel-Nr. 0951/9129-491 entgegen.