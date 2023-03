WÜRZBURG / ZELLERAU. Auf frischer Tat hat die Polizei am frühen Freitagmorgen zwei Einbrecher bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft erwischt und vorläufig festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 33 und 27 Jahren drangen dem Sachstand nach gewaltsam in den Laden ein und machten sich auf die Suche nach Wertsachen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle.



Der Versuch der beiden Tatverdächtigen, vor den alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu flüchten, endete nach wenigen Metern. Sowohl der 33-Jährige wie auch sein sechs Jahre jüngerer mutmaßlicher Komplize konnten nach kurzer Verfolgung von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach drangen sie gegen 03:50 Uhr gewaltsam in das Fahrradgeschäft in der Mainaustraße ein und machten sich auf die Suche nach Wertsachen. Auf die Fahrräder hatten sie es offensichtlich nicht abgesehen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo Würzburg die Tatverdächtigen noch am Freitag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ gegen die Beschuldigten Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Im Anschluss kamen die Männer in getrennte Justizvollzugsanstalten.