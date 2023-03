BAUNACH, LKR. BAMBERG. Am Samstagabend, 25. März 2023, sprühten die Täter in Baunach unter anderem Hakenkreuze auf die Bahnhofstraße und dortige Hausfassaden. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Samstagabend zwischen 19 Uhr und 23 Uhr brachten die Schmierfinken den Schriftzug „Nur für Fortnite“, ein Hakenkreuz und zwei Antifa-Symbole auf der Fahrbahn der Bahnhofstraße in Baunach an. Außerdem sprühten sie Hakenkreuze an zwei dortige Hausfassaden und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.