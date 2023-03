TRAUNSTEIN. Zahlreiche Medaillen, Anstecknadeln und Abzeichen, die möglicherweise bei Straftaten erbeutet wurden, stellten Kriminalbeamte vor einigen Wochen im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei einem Mann sicher. Die Kripo Traunstein sucht nun mit der Veröffentlichung von Fotos der Wertgegenstände nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Am 16. Februar 2023 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Traunstein die Wohnung eines Mannes, der in der Vergangenheit durch Straftaten wie Wohnungseinbrüche auffällig geworden war. Dabei stellten die Ermittler eine Stofftüte sicher, in der sich etliche Medaillen und andere Gegenstände befanden. Dabei handelt es sich um Medaillen von internationalen Wandertagen aus den 1970er und 1980er Jahren aus dem südostbayerischen Raum. Die Motive darauf beziehen sich auf einer Seite immer auf eine Fußball-Weltmeisterschaft und auf der anderen Seite auf einen Wandertag. Zudem befanden sich in der Stofftüte noch eine Anstecknadel eines unbekannten Schützenvereins, Anstecknadeln der Automarken Subaru und Renault und ein Abzeichen des MVV (Münchner Verkehrsverbund).

Bislang konnten die Ermittler der Kripo die Gegenstände noch keinem Einbruch bzw. Diebstahl zuordnen, weshalb mit der Veröffentlichung von Fotos der Gegenstände nach den rechtmäßigen Eigentümern gesucht wird.

Personen, welche die Gegenstände als ihr Eigentum identifizieren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein zu melden.