FELDAFING,LKRS.STARNBERG.Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Feldafing erbeuteten die Täter hochwertigen Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Am vergangenen Freitag, den 24.03.2023, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Höhenbergstraße ein. Zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr verschafften sie sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zugang zur Wohnung.

Die Einbrecher durchsuchten alle Räume nach Diebesgut und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Danach konnten sie den Tatort unerkannt verlassen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08141-6120 in Verbindung zu setzen.