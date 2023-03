0597 - Verkehrsunsicherer Lkw mangels defekter Bremsanlage

Burgau – Bereits vergangene Woche (20.03.2023) kontrollierte eine Streife des Gefahrguttrupps der VPI Augsburg an der Rastanlage Burgau auf der BAB 8 gegen 10.40 Uhr einen Lkw mit Anhänger. Bei dem Gespann stellten die Beamten fest, dass die Betriebsbremse einen viel zu geringen Druck aufwies und nur noch einen geringen Teil des vorgeschriebenen Wertes betrug.

Das Gespann mit polnisch-/niederländischer Zulassung hatte ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen und war mit Schlepperkabinen beladen. Die vorgesehene Fahrtstrecke ging vom Beladeort in Ungarn zum Zielort nach Frankreich.

Der Fahrer wurde bis zu einer nahegelegenen Werkstatt in Burgau begleitet, wo die Weiterfahrt bis zur Reparatur unterbunden wurde. Es wurde vor Ort ein Bußgeld in Höhe von knapp 210 Euro in Form einer Sicherheitsleistung vom Fahrer erhoben.

0598 - Einkaufswägen auf Fahrbahn verloren

Finningen - Am 27.03.2023 gegen 21.00 Uhr wollte ein 30 - jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße DLG 22 von Mörslingen in Richtung Donaualtheim befahren. Dabei erkannte er zu spät, dass mehrere Einkaufswägen eines Verbrauchermarktes aus Dillingen auf der Fahrbahn lagen. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall wurde der Unterboden und der Lack des Pkws beschädigt. Der Sachschaden wird mit circa 1.500 Euro beziffert. An der Unfallstelle wurden außerdem mehrere Leitpfosten beschädigt. Im Randstreifen stellte die Streife entsprechende Reifenabdrücke fest. Möglicherweise hatte zuvor ein Lkw dort bei einem Ausweichmanöver die Leitpfosten beschädigt und dabei die geladenen Einkaufswägen verloren. Der Sachschaden an der Straßeneinrichtung wird mit circa 200 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

0599 - Pkw überschlägt sich

Merching - Am gestrigen Montag kam es auf der St 2052 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Pkw Hyundai fuhr auf der St 2052 von Merching in Richtung Egling. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der Fahrer des Hyundai wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Merching war zu Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

0600 – Sachbeschädigung

Sielenbach - In der Nacht von 25.03.23 auf 26.03.23 beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Parkplatz der Maria-Birnbaum-Wallfahrtskirche. Der Unbekannte driftete mit seinem Fahrzeug über den neu gekiesten Parkplatz und verursachte dadurch mehrere tiefe Fahrspuren. Der Parkplatz wurde erst vor Kurzem durch eine Fachfirma planiert und muss nun erneut eingeebnet werden. Der Schaden wird von der Gemeinde auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise.

0601 - Akkuschrauber löst Feueralarm aus

Zusmarshausen - Am Montag (27.03.2023) rückte die Feuerwehr Zusmarshausen zu einem Feueralarm in einer Firma in Zusmarshausen aus. Die dortige Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Akku eines Akkuschraubers explodiert war. Der Alarm wurde durch die Rauchentwicklung ausgelöst. Personen wurden nicht verletzt.