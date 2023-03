ASCHAU AM INN, LKR. MÜHLDORF. Zwei unbekannte, maskierte junge Männer wollten in den frühen Abendstunden des 27. März 2023 mit einer Schreckschusswaffe bewaffnet vermutlich eine Tankstelle in der Mozartstraße in Aschau am Inn überfallen. Durch das couragierte Verhalten eines Zeugen wurden sie daran gehindert. Die Kripo ermittelt nun und sucht Zeugen.

Am 27. März 2023 gegen 19:45 Uhr befand sich ein Zeuge in der Mozartstraße in Aschau am Inn. Hierbei fielen ihm zwei junge Männer auf. Beide trugen Sturmmasken und befanden sich auf dem Weg zu einer Tankstelle in der Mozartstraße. Nachdem der Zeuge in Richtung der beiden maskierten Männer fuhr, ergriffen sie die Flucht in Richtung Howaschgraben.

Unverzüglich wurde mit zahlreichen Streifenbesatzungen, einem Polizeihubschrauber sowie Kräften der Bundespolizei eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, jedoch ohne Erfolg. Noch am Abend übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Traunstein die ersten Untersuchungen. Inzwischen führt das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Mühldorf die weiteren Ermittlungen.

In unmittelbarer Nähe zur Tankstelle konnte u.a. eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Es kam zu keiner aktiven Überfallhandlung, vermutlich wurden die beiden Täter von dem Zeugen bei der Tatausführung gestört.

Aus den bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgende Täterbeschreibung:

Die jungen Männer sprachen deutsch, evtl. mit ausländischem Akzent und waren dunkel bekleidet. Sie trugen Sturmhauben und auffällig bunte Handschuhe.

Einer der Gesuchten war ca. 170 cm groß, dunkle Haare, schlank mit sportlicher Figur, ca. 22 Jahre alt. Er hatte eine helle Hautfarbe und ein schmales ovales Gesicht.

Der zweite Gesuchte war ca. 180 cm groß, hatte eine stämmige Figur, und war ca. 24 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei Mühldorf bittet nun auch um Zeugenhinweise:

Wem sind unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld der Tankstelle Personen aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Hinweise auf die so beschriebenen Personen geben?

Wer konnte außerdem verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle machen?

Die Personen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Mühldorf unter der Telefonnummer (08631) 36730 entgegen.