MEMMINGEN / BAB 7. Am Sonntagabend, 26.03.2023, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau auf einem Parkplatz der A 7 bei Memmingen zwei Insassen eines italienischen Pkw. Sie nahmen den 40-jährigen Fahrer fest, der wegen Rauschgifthandels international gesucht wurde.

Bei der Überprüfung des 40-jährigen Mannes stellten die Grenzpolizisten fest, dass gegen ihn ein Europäischer Haftbefehl, ausgestellt von italienischen Behörden, wegen des Verdachts des Rauschgifthandels besteht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie dann auch mehrere Gramm Kokain. Zudem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss, obwohl er Fahrer des Fahrzeugs war.

Die Beamten nahmen ihn fest und führten ihn am folgenden Tag auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft München der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vor. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug und er wurde anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Da der albanische Staatsangehörige auch nicht in Besitz eines gültigen Reisepasses war, erwartet ihn neben den Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss auch noch ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Die weiteren Ermittlungen zu dem mitgeführten Kokain führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen. Bei dem 44-jährigen Begleiter des Festgenommenen ergab sich kein Verdacht einer Straftat, so dass er noch am Sonntagabend seine Fahrt fortsetzen konnte. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).