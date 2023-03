PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Von 26. auf 27.03.2023 wurde ein hochwertiger Transporter vom Firmengelände eines Unternehmens im nördlichen Stadtgebiet entwendet. Der oder die Täter sind bislang unbekannt – die Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden vom 26.03.2023, 21.35 Uhr, bis zum 27.03.2023, 06.15 Uhr. In dieser Zeit betrat der oder die bislang unbekannten Täter das Firmengelände und entwendeten einen dort abgestellten VW Crafter in weiß im Wert eines höheren 5-stelligen Betrages. Nach Bekanntwerden des Fehlens des Transporters wurde die Polizeiinspektion Plattling am 27.03.2023 informiert.

Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Die Kripo in Deggendorf bittet Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt, insbesondere im Bereich der Michaelsbucherstraße, der Nicolaustraße bzw. im Industriegebiet Nord, oder zum Aufenthalt des Crafters geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 28.03.2023, 12.50 Uhr