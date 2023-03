FÜRTH. (384) Zwischen Samstagabend (25.03.2023) und Montagmorgen (27.03.2023) brachen Unbekannte in die Filiale eines Discounters in Fürth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 20:30 Uhr am Samstag und 05:00 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Filiale eines Discounters in der Kaiserstraße.

Im Inneren durchwühlten die Unbekannten einen Büroraum und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Zudem entwendeten sie mehrere Tabakerzeugnisse und flüchteten anschließend bislang unerkannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt