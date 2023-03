509. Versuchtes Tötungsdelikt – Waldtrudering

-siehe Medieninformation vom 21.03.2023, Nr. 469

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 20.03.2023, gegen 19.50 Uhr, zu einem versuchten Tötungsdelikt zwischen zwei Fahrgästen in einem Taxi. Der verletzte 64-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der 62-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) wurde bekannt, dass ein weiterer unbeteiligter Zeuge vor Ort gewesen sein soll, dessen Personalien aktuell nicht bekannt sind. Es soll sich um eine ausländische männliche Person gehandelt haben, die nach einer Zeugenangabe mit einem dunklen Pkw mit ukrainischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll. Der Mann wäre zwischen 50 und 70 Jahre alt gewesen, etwas kleiner und dunkel gekleidet. Zudem hätte sich eine Beifahrerin im Auto befunden, die nicht ausgestiegen wäre. Diese wäre mit einem beigen/goldfarbenen Anorak bekleidet gewesen. Der Mann soll mit seinem Fahrzeug angehalten haben und dem Taxifahrer zur Hilfe gekommen sein. Gegebenenfalls habe er ihm sogar dabei geholfen, den Täter aus dem Auto zu ziehen. Er sei allerdings vor Eintreffen der Polizei wieder gefahren.

Eine weitere männliche Person (25 – 50 Jahre, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Mütze) soll vor der Tat eine jüngere weibliche Person zu einer nahen Bushaltestelle gebracht und anschließend den Polizeieinsatz gefilmt haben. Die Personalien dieses Zeugen sind der Polizei auch nicht bekannt.

Beide Personen könnten wichtige Zeugen für die Münchner Kriminalpolizei sein.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wasserburger Landstraße (Waldtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Insbesondere die beiden beschriebenen Personen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

510. Größerer Polizeieinsatz – Haidhausen

Am Montag, 27.03.2023, gegen 19:30 Uhr, meldete sich ein 73-Jähriger beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass soeben jemand versucht in seine Wohnung einzubrechen. Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 73-Jährige gab gegenüber dem Polizeinotruf an, dass er Stimmen auf seiner Dachterrasse in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen hätte. Als der 73-Jährige auf seine Terrasse sah, konnte er eine Leiter feststellen, welche vom Flachdach des Wohnanwesens auf seine Terrasse herabgelassen wurde. Als der 73-Jährige zwei ihm unbekannte Personen wahrgenommen hatte, schrie er diese an. Die zwei Täter flüchteten anschließend über die Leiter auf das Flachdach.

Im Rahmen der durch die Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen im Treppenhaus des Anwesens angetroffen und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide mit Wohnsitzen in München. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur weiteren Abklärung auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Vor Ort konnte der 73-Jährige eine völlig verwüstete Dachterrasse feststellen, auf der unter anderem Terrassenmöbel zerstört wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Eltern der beiden Tatverdächtigen wurden über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt und nach der erfolgten Sachbearbeitung konnten sie ihre Kinder wieder mit nach Hause nehmen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch übernommen.

511. Streitigkeit in Lebensmittelgeschäft eskaliert – Untergiesing-Harlaching

Am Montag, 27.03.2023, gegen 10:00 Uhr, gerieten ein 67-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein Angestellter eines Lebensmittelgeschäfts in der Pilgersheimer Straße in Streit.

Nach den ersten Ermittlungen lag die Ursache des Streits in einer Unstimmigkeit über die Rückgabe einer vom 67-Jährigen erworbenen Ware. Nachdem der Streit zwischen den beiden Beteiligten eskalierte, wurde der Angestellte vom 67-Jährigen verbal beleidigt. Zudem schrie der 67-Jährige laut im Lebensmittelgeschäft herum und belästigte weitere anwesende Kunden.

Aus diesem Grund wurde die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten eskalierte die Situation mit dem 67-Jährigen. Hierbei wurden die Polizeibeamten beleidigt und körperlich angegangen. Ein Polizeibeamter wurde dabei in den Unterleib geschlagen, wodurch er verletzt wurde. Der 67-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und wegen der Beleidigungen, der der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages (28.03.2023) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte).

512. Staatsschutzfeindliche Delikte durch fünf Tatverdächtige – Englischer Garten

Am Samstag, 25.03.2023, gegen 18:40 Uhr, teilten Zeugen dem Polizeinotruf 110 mit, dass sich eine Gruppe von fünf männlichen Personen im Englischen Garten im Bereich des Monopteros aufhalten würde. Die Personen fielen auf, da sie antisemitische und LGBT-feindliche Äußerungen machen würden. Dazu sollten sie eine Regenbogenfahne mit sich führen und Passanten auffordern, diese zu beschädigen.

Durch die eingesetzten Polizeistreifen konnten kurz danach im näheren Umfeld fünf Tatverdächtige angetroffen werden. Diese waren im Alter zwischen 20 und 36 Jahren und mit Wohnsitzen in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (2x) und Schleswig-Holstein.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und wegen Volksverhetzung erstellt.

Sie wurden nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Später wurde noch bekannt, dass aus einem Zimmer eines nahegelegenen Studierendenwohnheims eine Regenbogenfahne gestohlen wurde. Ob ein Tatzusammenhang besteht, konnte bislang nicht geklärt werden. Eine Anzeige wegen des Diebstahls wurde aufgenommen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität).

513. Trickdiebstahl durch vermeintlichen Schmuckankäufer – Bogenhausen

Bereits am Donnerstag, 23.03.2023, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab an, Schmuck anzukaufen. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin in ihr Haus und präsentierte ihm ein Schmuckkästchen. Daraus suchte sich der angebliche Schmuckankäufer diverse Schmuckstücke aus und bezahlte dafür 100 Euro. Daraufhin verließ er das Haus wieder.

Am nächsten Tag, Freitag, 24.03.2023, kam der unbekannte Mann mit einem zweiten Mann wieder und bat die Frau darum weiteren Schmuck ankaufen zu können. Die Seniorin ließ auch in diesem Fall die beiden wieder in ihr Haus und zeigte weitere Schmuckkästchen.

Während einer der beiden diese begutachtete, ging der zweite direkt in das Wohnzimmer, öffnete dort einen Schrank und entwendet zwei Ringe aus diesem. Daraufhin bat die über 80-Jährige die beiden Männer wieder zu gehen. Die beiden gaben an, am nächsten Tag nochmals kommen zu wollen, um weiteren Schmuck zu kaufen.

Nachdem dies nicht geschah, informierte die Seniorin den Polizeinotruf.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 45 Jahre alt, 175 cm groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südeuropäischer Typ, nackenlange Haare, weiß bemalte Hände; er trug einen weißen Maler-Overall

Täter 2:

Männlich, 25 Jahre alt, osteuropäischer Typ, kurze Haare; mittelbraunes Polohemd, blaue Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Englschalkinger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

514. Räuberischer Diebstahl – Waldtrudering

Am Samstag, 25.03.2023, gegen 21:30 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte jüngere männliche Personen, welche mit Ski-Masken vermummt waren, eine Tankstelle. Die beiden Täter gingen zum Regal, welches sich vor dem Kassenbereich befand und räumten den Inhalt des E-Zigarettenständers in die mitgeführten Rucksäcke.

Der Angestellte dieser Tankstelle bemerkte dies und wollte die beiden Täter daran hindern. Hierbei stellte sich der Angestellte in den Weg und konnte kurzzeitig einen der Täter festhalten. Im Handgemenge schlug der Täter, welcher vom Angestellten festgehalten wurde, diesen mit der Faust ins Gesicht. Dadurch konnte sich dieser befreien und flüchtete ebenfalls.

In der Folge verständigte der Angestellte den Polizeinotruf 110. Es wurden sofort mehrere Streifen zu Einsatzörtlichkeit geschickt. Dazu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Wenige Meter vom Tatort entfernt auf dem Waldweg konnten Teile der Tatbeute aufgefunden werden. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 61 (u.a. Bandendelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, jugendliche Erscheinung, ca. 170 cm groß; dunkel gekleidet, schwarze Masken, dunkle Jogginganzüge

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wasserburger Landstraße und Keferloher Straße und Hans-Pinsel-Straße (Waldtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

515. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Montag, 27.03.2023, gegen 06:20 Uhr, beabsichtigte ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Mercedes Pkw (Taxi) in der Lindwurmstraße zu wenden.

Ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr gleichzeitig mit einem Piaggio Roller die Lindwurmstraße stadteinwärts. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Taxifahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

516. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Montag, 27.03.2023, gegen 08:30 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mitsubishi Pkw auf der Egmatinger Straße in Richtung Egmating. Aufgrund einer akuten plötzlichen Erkrankung fuhr sie in einem Kurvenbereich geradeaus weiter.

Ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg fuhr zur selben Zeit auf der Egmatinger Straße in Richtung Siegertsbrunn.

Es kam zu einem Zusammenstoß und beide Fahrzeuge rutschten die Böschung am Fahrbahnrand hinab und kamen im angrenzenden Wald zum Stehen. Beide Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Egmatinger Straße für ca. drei Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

517. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Neuperlach

Am Montag, 27.03.2023, gegen 08:45 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Carl-Wery-Straße.

Ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München fuhr zur selben Zeit mit einem Fahrrad die Carl-Wery-Straße stadteinwärts.

Als der 29-Jährige in die Carl-Wery-Straße einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 41-Jährigen Radfahrer.

Der 41-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.