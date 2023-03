WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Wochenende entwendete ein Einbrecher unter anderem Bargeld aus einem Büroraum und einen VW-Bus aus einer Lagerhalle. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen der Tat.



Zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in der Nürnberger Straße. In einem Büroraum durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubläden und entwendete letztlich neben Fahrzeugpapieren und – schlüsseln eine Geldkassette mit rund 1.000 Euro Bargeld. Im Anschluss stieg der Einbrecher in einen firmeneigenen VW-Bus in einer angrenzenden Lagerhalle und fuhr mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.



Die Kriminalpolizei Würzburg nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.