WÜRZBURG/LENGFELD. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Wochenende mehrere Flaschen mit Kältemittel im Wert von rund 14.000 Euro. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zwischen Freitagabend und Montagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Tor Zutritt auf ein Firmengelände am Friedrich-Bergius-Ring. Dort brach er ein Gitter zu einem Gasaußenlager auf und entnahm gezielt 60 Flaschen mit Kältemittel für Fahrzeuge. Mit Beute im Wert von rund 14.000 Euro trat der Einbrecher seine Flucht in unbekannte Richtung an.



Die Kriminalpolizei Würzburg nahm die Ermittlungen auf und bitten nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.