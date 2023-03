Während Unfallaufnahme - Polizeibeamter reagiert geistesgegenwärtig

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Durch das beherzte Eingreifen eines Aschaffenburger Polizeibeamten konnte am Montagmittag Schlimmeres verhindert werden. Während der Unfallaufnahme rollte der Pkw einer Unfallbeteiligten auf einen Maxi Cosi auf dem Gehweg zu und konnte durch den Beamten gestoppt werden.

Nach einem Verkehrsunfall im Ahornweg am Montagmittag begab sich eine Streife der Aschaffenburger Polizei an die Unfallörtlichkeit. Gegen 11:25 Uhr kam es zuvor an der Kreuzung zum Ulmenweg zu einem Vorfahrtsverstoß und einer anschließenden Kollision zwischen zwei Pkw.

Während der Unfallaufnahme kam der Opel Corsa einer 31-Jährigen plötzlich ins Rollen und bewegte sich in Richtung Gehweg. Auf diesem war der Maxi Cosi der Frau mit deren zwei Monate altem Sohn abgestellt. Einer der beiden Polizeibeamten erkannte die Gefahr und stemmte sich mit seinem Körper gegen das rollende Fahrzeug.

Durch sein beherztes Eingreifen konnte der Beamte verhindern, dass der Pkw auf den Maxi Cosi gerollt wäre. Das Kind und auch er selbst blieben glücklicherweise unverletzt.

Verkehrskontrollen im Bereich Obernburg - Drei Fahrer berauscht unterwegs

OBERNBURG UND ELSENFELD, LKR MILTENBERG. Am Montag musste die Obernburger Polizei bei Verkehrskontrollen gleich drei Fahrten unter Alkohol und Drogeneinfluss feststellen und entsprechende Verfahren einleiten.

Gegen 12:00 Uhr kontrollierten Beamte in der Elsenfelder Birkenstraße eine 41-Jährige, die am Steuer eines Opels saß. Neben Alkohol im Blut der Frau ergaben sich deutliche Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, sodass die Fahrt für sie an der Stelle endete.

Um 20:40 Uhr stellte eine weitere Streife starken Alkoholgeruch bei einem 60-Jährigen fest, der in der Erlenbacher Straße, ebenfalls in Elsenfeld, mit seinem VW unterwegs war. Ein Vortest ergab einen Wert von rund einem Promille. Sein Auto musste der Mann stehen lassen.

Kurz vor 23:00 Uhr zeigten sich bei einem 38-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten, während die Polizei bei ihm eine Verkehrskontrolle mit Fahrtauglichkeitsüberprüfung vornahm. Auch diese Autofahrt mussten die Beamten unterbinden.

In allen Fällen musste eine Ärztin Blutentnahmen durchführen. Die Obernburger Polizei hat jeweils entsprechende Verfahren aufgrund der Verkehrsdelikte eingeleitet.

Auch weiterhin gezielte Verkehrskontrollen

Wie die Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei aus dem Jahr 2022 zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten 10 Jahren dar. Besonders häufig sind Pkw-Fahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder 5. getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)

Die Polizei wird daher auch am bayerischen Untermain ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr, wurde in der Würzburger Straße ein geparkter Fiat Punto mutwillig am Außenspiegel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Montagmorgen, vermutlich gegen 06:00 Uhr, wurde in der Flachstraße ein geparkter Fiat Tipo erheblich im Bereich der Front beschädigt. Das Verursacherfahrzeug flüchtete.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Gutenbergstraße ein Stromkabel sowie ein dazugehöriger Adapter entwendet.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, wurde in der Milanstraße ein geparkter VW Passat mutwillig im Heckbereich zerkratzt.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 12:30 Uhr, und Montag 17:00 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in das Sportheim des örtlichen Fußballvereins zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten unerkannt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in der Raiffeisenstraße ein geparkter BMW angefahren.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein Citroen Berlingo angefahren. Der Pkw war im Bereich der 50er-Hausnummern geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL, OT GUGGENBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen dem 17. März und dem 24. März wurden im Gemeindewald eine größere Menge Abfall, unter anderem Bauschutt, illegal abgelagert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.