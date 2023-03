In der Zeit vom 15.03.2023 bis 21.03.2023 brachen bislang unbekannte Täter in die Räume einer in der Ohmstraße ansässigen Energieanlagenfirma ein. Der erste Einbruch war in der Nacht vom 15.03.2023 auf den 16.03.2023. Die Einbrecher gingen mit brachialer Gewalt vor und entwendeten 200 Kilogramm Kupferkabel im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Im zweiten Fall stahlen die Einbrecher in der Nacht vom 20.03.2023 auf den 21.03.2023 155 Kilogramm Kabelverbindungsmaterial in vierstelliger Höhe. Durch die beiden Taten entstand auch erheblicher Sachschaden. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Auf Grund des Vorgehens ist davonauszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat und diese jeweils ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes nutzten. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise unter der Telefonnummer 09621/890-0 mitzuteilen.