Bislang Unbekannte drangen in die Räume eines Einkaufsmarktes in Pfatter, Straubinger Straße, in der Nacht vom 27.03.2023 auf den 28.03.2023 ein und öffneten den Wertbehälter. Mit einem fünfstelligen Betrag gelang Ihnen die Flucht. Durch die Tat wurde ein massiver Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Spurensicherung und die Sachbearbeitung. Eine Sofortfahndung erbrachte keinen Erfolg. Die Arbeitsweise lässt darauf schließen, dass es sich um keine Spontantat handelte, sondern geplant war. Wer hat Verdächtiges in den Tagen zuvor wahrgenommen? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.