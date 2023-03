Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die BAB 7 Richtung Füssen. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte die Fahrzeugführerin zunächst in die Mittelschutzplanke und wurde dann gegen einen Sattelzug geschleudert. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach dort den Wildschutzzaun. Die 23-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 53-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers auf der BAB wurde die Fahrbahn Richtung Füssen für ca. 1 Stunde von der Feuerwehr Erolzheim gesperrt.

