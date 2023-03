DEGGENDORF, OFFENBERG/FINSING, LKR. DEGGENDORF. Am 24.03.2023 kam es im Deggendorfer Raum zu zwei Schockanrufen. Die Betrüger konnten die jeweiligen Opfer dazu bewegen, im Verlauf des Anrufes Bargeld zu übergeben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Abholer handelt.

Gegen 12.30 Uhr erhielt eine 83-Jährige aus Deggendorf einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und sich deshalb in U-Haft befinden würde. Um die Haft beenden zu können, soll die 83-Jährige eine Kaution im Wert eines höheren 5-stelligen Betrages bezahlen. Gegen 14.30 Uhr fand schließlich die Aushändigung eines niedrigen 5-stelligen Betrages an der Wohnung im nordöstlichen Stadtbereich der Geschädigten statt. Der männliche Abholer ging nach der Übergabe in südliche Richtung davon.

Beschreibung des Abholers:

Der männliche Abholer wurde von der 83-Jährigen wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, ca. 35 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, schwarzer Bart; bekleidet mit brauner hüftlanger Jacke; er soll zudem eine braune Stofftasche mitgeführt haben.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, die sich gegen 14.30 Uhr im Bereich des Mühlenwegs, Mühlbogenstraße und/oder der Walchstraße aufhielten, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Deggendorf unter der 0991/3896-0 zu melden.

Gegen 14.30 Uhr erhielt eine 68-Jährige aus Offenberg/Finsing ebenfalls einen Anruf in betrügerischer Absicht. Dieses Mal gab sich eine Frau als Polizeibeamtin aus und gab ebenfalls an, dass die Tochter der 68-Jährigen angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun in U-Haft sitzen würde. Um ihre Tochter wieder freizubekommen, solle sie eine Kaution in der Höhe eines niedrigen 5-stelligen Betrages bezahlen, die Kaskoversicherung würde das Geld wieder erstatten. Da aber die Bestätigung der Versicherung zur Kostenübernahme dem Richter nicht rechtzeitig vorliegen würde, soll eine Übergabe des Bargeldes an einen Mitarbeiter des Gerichtes direkt am Wohnort der Geschädigten erfolgen.

Die 68-Jährige übergab schließlich gegen 15 Uhr den vereinbarten Bargeldbetrag im Wert eines mittleren 5-stelligen Betrages an ihrem Wohnort in Finsing. Der männliche Abholer entfernte sich in Richtung Ortsmitte.

Beschreibung des Abholers:

Der männliche Abholer wurde von der 68-Jährigen wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart; bekleidet mit dunkler Kleidung; er soll zudem einen dunkelblauen Rucksack mitgeführt haben.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, die sich gegen 15 Uhr im Bereich der Pitterer Siedlung, Bernrieder Straße und des Guthofes aufhielten, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Deggendorf unter der 0991/3896-0 zu melden.

Sowohl die 83-Jährige als auch die 68-Jährige beendeten schließlich nach den Übergaben die Anrufe und riefen ihre Töchter an, die sich angeblich in U-Haft befinden sollen. Die Töchter konnten den Betrug aufdecken und informierten die Polizeiinspektion Deggendorf.

Die Ermittlungen zu den beiden Betrugsfällen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei den männlichen Abholern um die gleiche Person handelt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche!

Wir bitten darum, vor allem mit älteren Angehörigen oder auch Nachbarn und nahen Bekannten, über diese Art der Betrügereien zu sprechen und über folgende Hinweise aufzuklären:

Wenn Ihre Telefonnummer nicht im öffentlichen Telefonbuch stehen soll, veranlassen Sie die Löschung.

Bleiben Sie ruhig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und in ein Gespräch verwickeln.

Raten Sie nicht den Namen des vermeintlichen Angehörigen.

Sobald Sie einen ersten Verdacht auf einen Betrug haben, legen Sie auf und scheuen sich nicht, bei Ihrer örtlichen Polizei anzurufen.

Legen Sie zunächst auf und rufen Sie Ihren Angehörigen auf der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück, um den Wahrheitsgehalt der Angaben zu überprüfen.

Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen und fordert Sie nicht auf, Gelder oder Wertgestände auszuhändigen.

Übergeben Sie unbekannten Personen keine Gelder oder Wertgegenstände wie Schmuck oder Münzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.03.2023, 16.40 Uhr