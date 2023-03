HOF. Am Donnerstag, 23. März 2023, ergaunerten sich Trickbetrüger mit der Masche des Schockanrufs Bargeld und Schmuck von einer Seniorin aus Hof. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Donnerstagnachmittag riefen die Betrüger bei der Dame an und bewegten sie mit der Geschichte, ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch eine hohe Kaution vor dem Gefängnis bewahrt werden, zur Übergabe von Bargeld und Schmuck im Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe. Eine weibliche Geldabholerin begab sich zur Adresse der Seniorin im Birkenweg in Hof, wo sie die Wertsachen an der Haustüre entgegennahm. Geld und Schmuck befanden sich bei der Aushändigung in zwei weißen DIN A4 Umschlägen.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

Zirka 30 Jahre alt

Zirka 165 Zentimeter groß

Schwarzbraunes, schulterlanges, glattes Haar

Führte ein schwarzes Mobiltelefon mit

Flüchtete in östliche Richtung

Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.