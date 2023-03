0589 - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Bachhagel - Am 26.03.2023 gegen 16.15 Uhr wollte ein 64-jähriger Audi-Fahrer aus dem Raum Lauingen von der Kreisstraße DLG 35 bei Wittislingen nach links in Richtung Unterbechingen abbiegen. Dabei übersah er eine aus Richtung Bachhagel kommende 61-jährige Mini-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer wurden durch den Aufprall mittel-bis schwerverletzt. Die Fahrerin des Minis musste aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Der Sachschaden wird mit circa 66.000 Euro beziffert. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter an die Unfallstelle gerufen. Die Kreisstraße war bis 20.00 Uhr gesperrt. Durch die örtliche Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet.

0590 - Autofahrer nötigt, bedroht und schlägt zu

Meitingen - Am Freitag war ein 56-jähriger Autofahrer gegen 17.00 Uhr auf der B 2 in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Meitingen-Nord fuhr ihm ein junger Mann mit einem schwarzen BMW M 5 sehr dicht auf und gab ihm die Lichthupe.

Kurz nach dem Vorfall verließ der 56-Jährige die B 2 bei Meitingen-Nord und fuhr auf den Parkplatz an der Via Claudia. Der BMW-Fahrer folgte ihm und hielt neben ihm an. Der circa 20-jährige Mann stieg aus, packte den mittlerweile aus dem Fahrzeug gestiegenen 56-Jährigen am Kragen und schlug ihm zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Zudem äußerte der Täter mit ausländischem Akzent, er werde ihn durch Augsburg ziehen und ihn umbringen.

Die Fahndung nach dem Fahrer des schwarzen BMWs mit dem französischen Kennzeichen verlief erfolglos. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.