WINDISCHESCHENBACH, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Freitag, 24.März 2023, um die Mittagszeit, kontrollierten Beamte der Bayerischen Grenzpolizei einen PKW mit Anhänger auf der Autobahn A 93 auf Höhe Waldnaabtal West. Sie stellten dabei ein größere Menge an Marihuana sicher.

Am Freitag, 24. März 2023, um die Mittagszeit, führten Beamte der Grenzpolizeigruppe Waldsassen im Rahmen der Schleierfahndung eine Fahrzeugkontrolle auf der Bundesautobahn A 93 auf Höhe Waldnaabtal West durch. Dabei konnten die Einsatzkräfte zahlreiche Säcke u.a. mit Marihuana sowie mit Zubehör für eine Aufzuchtanlage feststellen. Allem Anschein nach hatte der 79-jährige Thüringer die Reste eines abgeernteten Marihuanafeldes, sowie eine aufgelöste Aufzuchtanlage in seinem Fahrzeug und dem Fahrzeuganhänger transportiert. Ein Großteil des Marihuanas war zwar verrottet, aber letztlich wurden etwa 1,9 Kilogramm Marihuana und mehrere Dolden sowie die gesamte Ladung sichergestellt. Der Fahrer wurde festgenommen und nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft Weiden i.d.Opf. dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und nun befindet sich der Senior in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. OPf. übernommen.