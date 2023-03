505. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung – Unterschleißheim

Am Sonntag, 26.03.2026, gegen 06:10 Uhr, fuhr ein Mann mit einem Mercedes Pkw auf den Parkplatz des S-Bahnhof Lohhof und stieg mit nacktem Oberkörper aus. Er ging zum Zaun zwischen Parkplatz und Bahnsteig. Dort suchte er den Blickkontakt zu einer 62-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und vollzog an sich sexuelle Handlungen.

Die 62-Jährige stieg dann in die S-Bahn und verständigte einen Bekannten über den Vorfall. Dieser verständigte den Notruf der Polizei 110.

Mehrere Polizeistreifen begaben sich direkt zum Tatort und konnten aufgrund der Täterbeschreibung einen 62-Jähriger Tatverdächtigen, mit Wohnsitz im Landkreis Freyung-Grafenau in der näheren Umgebung feststellen.

Der 62-Jährige wurde wegen der Tat angezeigt, erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

506. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage mit Messer – Am Hart

Am Sonntag, 26.03.2023, gegen 21:00 Uhr, geriet ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Wohnung mit seinem Mitbewohner in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe der Auseinandersetzung griff der 46-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte damit seinen Mitbewohner. Bei dem Mitbewohner handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der 23-Jährige alarmierte den Polizeinotruf 110 und flüchtete vor das Anwesen. Er gab zudem an, dass sich noch die über 80-jährige Wohnungsinhaberin in der Wohnung befindet.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 46-Jährige kam der Aufforderung durch die Polizeibeamten vor Ort nach, seine Wohnung unbewaffnet zu verlassen und konnte in der Folge festgenommen werden. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der 46-Jährige wurde wegen einer Bedrohung angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

507. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage mit Messer – Riem

Am Montag, 27.03.2023, gegen 00:20 Uhr, geriet eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München in der Wohnung mit ihrem 45-jährigen Lebenspartner, ebenfalls mit Wohnsitz in München, in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe der Auseinandersetzung griff die 31-Jährige zwei Küchenmesser und bedrohte ihn damit. Er flüchtete daraufhin aus der Wohnung und alarmierte den Polizeinotruf 110.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären. Die 31-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Sie wirkte auf die Beamten psychisch auffällig und wurde deshalb anschließend in einer entsprechenden Klinik untergebracht. Sie wurde wegen einer Bedrohung und gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Der 45-Jährige wurde lediglich oberflächlich an der rechten Hand durch das Messer verletzt.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

508. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage mit Messer – Untermenzing

Am Montag, 27.03.2023, gegen 01:00 Uhr, verständigte eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München den Notruf der Polizei 110, da ihr 44-jähriger Ehemann in der gemeinsamen Wohnung randaliert und sie dann geschlagen hätte. Als die 39-Jährige mit dem gemeinsamen Sohn die Wohnung verließ, steckte er sich mehrere Outdoormesser in den Hosenbund.

Aufgrund der unklaren und möglicherweise gefährlichen Situation wurden sofort mehr als zehn Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Nachdem sich der Tatverdächtige zunächst in der Wohnung verbarrikadierte, öffnete er später doch selbstständig die Wohnungstür und konnte durch die Einsatzkräfte gesichert werden. Die Outdoormesser wurden durch den 44-Jährigen an die Polizei ausgehändigt.

Der Tatverdächtige wurde wegen der Körperverletzung angezeigt und er erhielt einen Platzverweis für die Wohnung. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weitere polizeiliche Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 22 (häusliche Gewalt).