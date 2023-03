NÜRNBERG. (380) Ein erheblich betrunkener 33-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagnachmittag (26.03.2023) einen Verkehrsunfall in der Nürnberger Südstadt und fiel auf seiner anschließenden Flucht gleich mehreren Verkehrsteilnehmern auf. Er konnte angehalten und an die Polizei übergeben werden.



Die 37-jährige Fahrerin eines Honda Jazz war gegen 14:45 Uhr auf der Landgrabenstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Auf Höhe der Christuskirche (Siemensplatz) fuhr ihr der 33-jährige Fahrer eines Toyota unvermittelt während der Fahrt auf. Während die 37-Jährige am Fahrbahnrand anhielt, um sich um die Abwicklung des Unfalls zu kümmern, gab der 33-Jährige Gas und fuhr davon.

Während mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nach dem unfallflüchtigen Toyota fahndeten, fiel dieser nur wenige Augenblicke später weiteren Verkehrsteilnehmern auf Grund seiner Fahrweise auf. Als die Fahrer eines BMW und eines Mercedes von der Heynestraße in die Landgrabenstraße einbiegen wollten, fuhr der 37-Jährige - mutmaßlich bei Rotlicht – an den an der Ampel wartenden Fahrzeugen in der Landgrabenstraße vorbei über die Kreuzung. Die abbiegenden Fahrzeuge mussten stark abbremsen und dem Toyota ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dem beherzten Einschreiten des 36-jährigen BMW-Fahrers ist es schließlich zu verdanken, dass die Fahrt des 33-Jährigen ein Ende nahm. Er fuhr dem Toyota hinterher und hielt ihn an der Kreuzung zur Gibitzenhofstraße an. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den augenscheinlich alkoholisierten Mann fest. Die Beamten stellten bei ihm einen Alkoholwert von über 3 Promille fest. Sie leiteten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen des Vorfalls sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 33-Jährigen (insbesondere auch vor den geschilderten Vorfällen) gefährdet oder gar geschädigt wurden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 entgegen.



Erstellt durch: Marc Siegl