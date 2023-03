PRESSECK, LKR. KULMBACH. Eine schwerverletzte Bewohnerin und Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro forderte am Freitagabend ein Wohnungsbrand in Wartenfels.

Die 75-jährige Bewohnerin des Zweifamilienhauses in Wartenfels bemerkte am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, das Feuer in ihrer Erdgeschosswohnung und verständigte die weiteren Hausbewohner. Gemeinsam gelang es den Anwesenden das bereits stark verrauchte Gebäude zu verlassen und den Notruf abzusetzen. Die alarmierten rund 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren hatten die Flammen im Schlafzimmer rasch gelöscht. Dennoch entstand in der Erdgeschosswohnung, auch aufgrund der enormen Rußentwicklung, hoher Sachschaden. Die 75 Jahre alte Frau erlitt bei dem Brand schwere Verletzungen und kam mit einem Notarztteam in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Ursache für das Feuer hat die Kriminalpolizei Bayreuth die weiteren Ermittlungen übernommen.