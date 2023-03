504. Fazit zu den Versammlungen am Wochenende – Stadtgebiet

Am Samstag, 25.03.2023, fand im Kontext mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch eine Versammlung in der Maxvorstadt statt, an der bis zu 3.900 Personen teilnahmen. Um 13.15 Uhr begann die Auftaktkundgebung am Königsplatz und danach gab es einen Versammlungszug durch die Maxvorstadt.

Dabei gab es im Bereich der Schellingstraße einen Blockadeversuch von über 20 Gegnern der Versammlung. Die Versammlungsteilnehmer konnten von der Polizei um die blockierenden Personen herumgeleitet werden. Am Rande des Versammlungszuges gab es noch mehrere Versuche, die Versammlung zu stören, was von der Polizei jeweils verhindert werden konnte. Danach gab es eine Abschlusskundgebung am Königsplatz und gegen 15.45 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Im Zusammenhang mit der Versammlung waren über 300 Polizeibeamte eingesetzt.

Am Sonntag, 26.03.2023, gab es im Kontext mit Themen zum Straßenverkehr eine Versammlung auf der A 9. Dafür war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und dem Autobahnende in München von 11.30 bis 13.00 Uhr gesperrt.

Bei der Versammlung wurde die westliche Fahrbahn der A9 von einem Fahrradkorso im Bereich zwischen dem Autobahnende in München und einer Fußgängerbrücke in Höhe der Ludwig-Hilberseimer-Straße befahren. Insgesamt nahmen ca. 40 Personen an der Versammlung teil. Die Polizei war mit über 80 Beamten im Einsatz.