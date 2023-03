498. Gefährdung des Straßenverkehrs und Betäubungsmitteldelikt – Mittersendling

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem Pkw, Audi, mit rumänischer Zulassung, die Passauer Straße in Richtung stadteinwärts. Als er nach links in die Johann-Clanze-Straße abbiegen wollte kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Masten der dortigen Ampel.

Im Anschluss stiegen er und seine rumänische Beifahrerin aus dem Auto aus, schauten sich die Schäden an, tauschten Plätze und fuhren weiter. Das Ganze konnte von einem Anwohner beobachtet werden, der dann auch gleich den Polizeinotruf 110 verständigte.

Das Unfallfahrzeug konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen in der näheren Umgebung festgestellt werden. Der Fahrer hatte die Kennzeichen vom Fahrzeug abgeschraubt und wollte gerade weggehen, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ebenso seine Begleitung. Bei ihr verlief dazu noch ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv. Darüber hinaus besaß sie keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem konnten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.

Die Betäubungsmittel und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und illegaler Besitz von Betäubungsmittel.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am 24.03.2023 wurden beide wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Verkehrspolizei und das Kriminalfachdezernat 8 (Rauschgiftdelikte) des Polizeipräsidiums München.

499. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexuellem Übergriff – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 18:40 Uhr, teilte ein unbeteiligter Zeuge gegenüber dem Polizeinotruf 110 mit, dass er am U-Bahnhof Goetheplatz im Bereich des Bahnsteigs gerade beobachten könne, wie ein Mann eine Frau offenbar gegen deren Willen unsittlich berührt.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Örtlichkeit geschickt. Diese konnten vor Ort einen 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland festnehmen. Außerdem trafen sie eine 24-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis Landshut an, die nach jetzigem Ermittlungsstand Geschädigte des sexuellen Übergriffs geworden war.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige, die ihm offenbar nicht bekannte stark alkoholisierte 24-Jährige ohne deren Einwilligung küsste und unter der Kleidung berührte.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wurde zur Entscheidung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariats 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

500. Raubdelikt, ein Tatverdächtiger festgenommen – Altstadt

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 10:41 Uhr, befand sich ein 46-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz, in einem Supermarkt im Tal. Im Supermarkt nahm er zwei Flaschen mit alkoholischen Getränken an sich und versuchte daraufhin, ohne zu bezahlen, die Geschäftsräume zu verlassen.

Er wurde von einem Mitarbeiter darauf angesprochen, dass er die Waren zu bezahlen habe. Daraufhin griff er den Mitarbeiter körperlich an und versuchte zu flüchten.

Eine Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) bemerkte den Vorfall und schaffte es, den 46-Jährigen festzunehmen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl eingeleitet.

Im weiteren Verlauf leistete der 46-Jährige massiven Widerstand gegenüber den Maßnahmen der Polizeibeamten. Der 46 beleidigte zudem fortwährend die Beamten. Auch hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

501. Bewusstloser Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall, zwei Personen leicht verletzt – Westend

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 16:10 Uhr, beabsichtigte ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München in eine Parklücke im Bereich der Einmündung Schwanthaler Straße und Theresienhöhe einzuparken. Mit seinem Pkw Mercedes fuhr er vorwärts in die Parklücke, als er plötzlich in Folge einer akuten internistischen Erkrankung das Bewusstsein verlor. Unbewusst geriet er hier auf das Gaspedal, wodurch der Pkw stark beschleunigte. Dieser fuhr mehrere Meter über den Gehweg.

Ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech war hier zu Fuß unterwegs und versuchte sich vor dem heranfahrenden Fahrzeug hinter einem Verkehrsschild in Deckung zu begeben. Der Pkw erfasste das Verkehrszeichen und knickte dieses ab. Das Verkehrszeichen traf den 52-Jährige und zudem überrollte das Fahrzeug seinen Fuß. Der 52-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Das umgeknickte Verkehrszeichen beschädigte noch einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Smart.

Der Pkw Mercedes stieß gegen ein geparkten Pkw Honda und kam hierdurch zum Stillstand. An dem Verkehrsschild und den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sowohl der 75-Jährige, wie auch der 52-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es kam hier zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

502. Verkehrsunfall zwischen U-Bahn und Fußgänger, eine Person leicht verletzt – Isarvorstadt

Am Samstag, 25.03.2023, gegen 05.00 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck am Bahnsteig (Gleis 1) der U-Bahn Haltestelle Fraunhoferstraße. Der 24-Jährige stürzte in das Gleisbett und kam neben den Gleißen zum Liegen. Kurze Zeit später fuhr die U-Bahn (U2, Richtung Hauptbahnhof) in den Haltestellenbereich ein. Der 53-jährige Fahrer, mit Wohnsitz in München, erkannte die im Gleis liegende Person und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.

Der 24-Jährige wurde von der U-Bahn noch leicht touchiert und hierdurch leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholisierung bei dem 24-Jährigen festgestellt. Während der Unfallaufnahme musste eine Gleissperre von ca. einer Stunde eingerichtet werden. Es kam hierdurch zu Störungen im Bahnverkehr.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

503. Einbruch in Bürocontainer, ein Tatverdächtiger im Rahmen der Ermittlungen festgenommen – Marsfeld

Im Zeitraum Donnerstag, 23.03.2023 21.30 Uhr bis Freitag, 24.03.2023 05.30 Uhr, wurde ein Bürocontainer in der Marsstraße aufgebrochen. Hierbei wurden mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Im Rahmen der Ermittlungen, welche durch das Kommissariat 52 geführt wurden, ergaben sich Hinweise auf einen 25-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher die Mobiltelefone gestohlen hatte.

Der 25-Jährige konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion 29 (Fürstenried) in der Mühltaler Straße angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden sämtliche Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.