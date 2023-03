BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. Geschätzt 50.000 Euro Sachschaden forderte am Samstagabend der Brand einer Garage in Ampferbach. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg ermittelt zur Brandursache.

Kurz vor 20 Uhr bemerkte eine Nachbarin den Brand in der an ihr Anwesen grenzenden Garage und setzte den Notruf ab. Als die ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eintrafen, stellten sie die Flammen im Dachstuhl des Gebäudes fest. Durch ihr rasches Eingreifen konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf das nahestehende Wohnhaus verhindern. Die Bewohner mussten das Gebäude während der Löscharbeiten vorsorglich verlassen. Die Garage, in der auch mehrere Werkzeuge und Maschinen lagerten, wurde durch den Brand stark beschädigt. Zur Klärung der derzeit noch unklaren Ursache des Feuers hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen.