URSBERG. Am Nachmittag des 24.03.2023 verunglückte eine 24-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw bei Ursberg.

Die Dame fuhr von der B300 kommend auf der Kreisstraße GZ25 in Richtung Ursberg. Auf der dortigen Kreisstraße kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Die Dame konnte sich noch selbstständig aus dem Auto befreien, wurde dann aber ohnmächtig. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Unfallfahrerin. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Dame wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Genauere Hintergründe zum Unfall müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Neben der Polizei waren noch der Rettungsdienst, ein Notarzt und 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberrohr vor Ort. Die Straße wurde zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt.

(PI Krumbach)

