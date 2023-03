NABBURG. LKR. SCHWANDORF. Am Freitag, den 24. März 2023, erfolgte ein Angriff auf den Bürgermeister der Stadt Nabburg mit einem mit Schlamm gefüllten Eimer. Die Kriminalpolizei Amberg übernimmt die Ermittlungen.

Am Freitag (24. März 2023) gegen Mittag kam ein 67-jähriger Mann in das Rathaus in Nabburg um eine Wohnsitzanmeldung beim Einwohnermeldeamt vorzunehmen. Dort konnte sein Anliegen nicht erfüllt werden, woraufhin er gegen 11.30 Uhr in das Büro des Bürgermeisters ging. Er bat den Bürgermeister um ein Gespräch, um die Angelegenheit zu klären. Im weiteren Verlauf überschüttete der Mann den Bürgermeister mit einem Eimer voll Schlamm. Durch die Attacke wurden auch Gegenstände im Büro des Bürgermeister beschädigt. Im Anschluss an die Tat verließ der 67-jährige Deutsche das Rathaus und konnte innerhalb weniger Minuten von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nabburg angetroffen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung übernommen.