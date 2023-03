OBERFRANKEN. Nachdem die Sonne sich wieder öfter sehen lässt und die Temperaturen steigen, zieht es die Bikerinnen und Biker wieder auf die oberfränkischen Strecken. Damit es nicht die letzte Saison wird, gilt es jetzt, ein paar Tipps zu beachten. Die oberfränkische Polizei wendet sich auch bei der 20. Motorradsternfahrt am 22. und 23. April 2023 unter dem Motto „ANKOMMEN STATT UMKOMMEN“ an alle Fahrer.

Sicherheit geht vor - ein altbekannter und vielgesagter Spruch. Doch nimmt man ihn auch ernst? Jedes Jahr erneut lassen Motorradfahrer ihr Leben auf der Straße. Oft sind sie dabei nicht selbst schuld, doch in vielen Fällen wäre ein Unglück vermeidbar gewesen. Selbst möglichst viel dafür tun, dass die Ausfahrt nicht zum Schrecken wird, das muss die Devise sein. Wie? Hier ein paar Tipps:

Die Maschine

Los geht es beim „Bock“, wie viele ihre Maschine nennen. Waschen alleine reicht aber nicht aus. Ein Blick ins Detail lohnt sich. Neben einer allgemeinen Prüfung des Zustands des Motorrads müssen auf jeden Fall die Reifen in einwandfreiem Zustand sein. Neben der Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimetern ist aber auch das Alter von Bedeutung. Alte Reifen werden spröde oder hart und bieten keine ausreichende Bodenhaftung mehr - fatal bei nur zwei minimalen Kontaktflächen zum Asphalt. Wichtig ist auch eine Kontrolle des Bremssystems, der Beleuchtung und aller übrigen technischen Bestandteile. Wer sich nicht selbst herantraut, sucht besser eine Fachwerkstatt auf. Ein Komplettcheck, gegebenenfalls verbunden mit einem Service, ist ohnehin ratsam.

Der Fahrer

Nicht nur das Motorrad mag während der langen Standzeit im Winter etwas eingerostet sein, auch die Pilotinnen und Piloten müssen sich prüfen. Zum Saisonstart lieber nicht einfach aufsteigen und darauf los heizen, sondern sich wieder langsam an das Fahrzeug, dessen Fahrverhalten und die Bewegungsabläufe gewöhnen. Am besten gelingt dies mit mehreren kleinen Ausfahrten zu Beginn, um sich dann langsam bis zum längeren Tagesausflug vorzuarbeiten. Wer sich obendrein etwas Gutes tun möchte, gönnt sich ein Motorrad-Sicherheitstraining bevor es richtig losgeht. Wer jetzt noch auf das alleinige schicke, aber eben dunkle Schwarz der Motorradkombi verzichten kann und helle Signalfarben in seine Bekleidung einbaut, geht auf Nummer sicher. Alte oder gar durch einen Sturz beschädigte Helme am besten gleich entsorgen. Ein neuer Helm sieht gut aus und macht gleich wieder mehr Spaß.

Der Verkehr und die Fahrbahn

Vor allem nach den Wintermonaten und zu Frühlingsbeginn ist der Fahrbahnbelag noch nicht optimal für Zweiräder. Die Temperaturen sorgen dafür, dass die Asphaltdecke nicht denselben Grip aufweist, wie im Hochsommer. Dazu kommen eventuell Reste von Rollsplit und andere Fahrbahnverschmutzungen. Risse und Schlaglöcher durch Bodenfrost sind keine Seltenheit. Es gilt also, stets wachsam zu sein sowie Straße und andere Verkehrsteilnehmer genau im Blick zu behalten. Denn auch für die anderen Verkehrsteilnehmer ist es anfangs noch ungewohnt, dass wieder Kradfahrer auf den Straßen unterwegs sind. Zudem ist ein Motorrad im Straßenverkehr einfach kleiner als ein Auto und bei entsprechendem Wechsel von Licht und Schatten naturgemäß schlechter zu sehen.

Motorradsternfahrt

Zum mittlerweile 20. Mal wiederholt sich in diesem Jahr die Motorradsternfahrt in Kulmbach. Einmal mehr lautet das Motto „ANKOMMEN STATT UMKOMMEN“. Die Auftaktveranstaltung zur Motorradsaison am Wochenende des 22. und 23. April stellt einen Teil der Verkehrssicherheits- und Präventionsarbeit der oberfränkischen Polizei dar. Alle Sternfahrtbesucher können sich in Kulmbach über zahlreiche Themen rund um den Straßenverkehr informieren. Als „Warm Up“ bietet der Bayerische Fahrlehrerverband auf dem Veranstaltungsgelände einen Geschicklichkeitsparcours an. Weitere Infos zum Programm der Motorradsternfahrt 2023 finden Sie unter dem Link www.motorradsternfahrt.de.