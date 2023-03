0576 - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kissing - Am 23.03.2023, gegen 21.00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Münchner Straße in Kissing in nördliche Fahrtrichtung.

Kurz vor einer dortigen Tankstelle hört sie Glas splittern und nimmt wahr, wie Glassplitter auf ihr Fahrzeug prallen.

Sie stoppt ihr Fahrzeug und stellt mehrere Lackabplatzer auf der Motorhaube und Kratzer an der Windschutzscheibe fest.

Die Scherben stammen augenscheinlich von einer Glasflasche, welche auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden.

0577 - Pkw angefahren und beschädigt

Wertingen - Am 23.03.2023 zwischen 10.10 Uhr und 11.15 Uhr wurde ein schwarzer Seat Ibiza, der am Kindergarten in der Fritz-Sauter-Straße geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt. Die komplette linke Fahrzeugseite wurde dabei durch ein rotes Fahrzeug beschädigt.

Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, obwohl er den Schaden hätte bemerken müssen.

Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Tel. 08272/9951-0 um Zeugenhinweise.