VOHENSTRAUß (BAB A 6). LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt derzeit wegen mehreren Delikten - Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Diebstahl eines Autos, Verstöße nach dem Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz.

Am Mittwochabend (24. März 2023) kontrollierte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der Autobahn BAB A 6 Höhe Vohenstauß-Ost einen 30-jährigen Mann mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit. Er war mit einem in der Schweiz zugelassenen Auto in Richtung Tschechien unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass sich der Mann illegal im Bundesgebiet aufhält. Außerdem war das benutzte Auto in Frankreich als gestohlen gemeldet, woraufhin es als Beweismittel sichergestellt wurde.

Im weiteren Verlauf konnten im Gepäck des Tatverdächtigen einige Gramm Marihuana aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen übernommen. Nach den Maßnahmen zur Sicherung des Strafverfahrens wurde der Beschuldigte wieder entlassen.