Zwei bislang Unbekannte verschafften sich am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 22.25 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und versuchten bei dem in der Dieselstraße niedergelassenen Schrotthändler ein Wertbehältnis zu öffnen. Die zwei vermummten Männer flohen ohne Beute, als ihnen das Vorhaben nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei sicherte vorhandene Spuren und übernahm die Ermittlungen. Auf Grund des Vorgehens ist davon auszugehen, dass sich bereits in der Zeit davor die Täter in der Nähe der Firma aufhielten, um das Objekt auszukundschaften. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.