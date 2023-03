ERDING; Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude einer Einrichtung für Behinderte ein und entwendeten Bargeld aus einem Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 22.03.2023, 19 Uhr, bis Donnerstag, 23.03.2023, 06:45 Uhr, wurde in eine Werkstätte für behinderte Menschen in der Siglfinger Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und hebelten im Inneren mehrere Bürotüren auf. Ein aufgefundener Tresor wurde mit einem Trennschleifer geöffnet und darin aufbewahrtes Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet.

Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten, werden gebeten, sich unter 08122/9680 zu melden.