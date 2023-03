492. Blockadeaktion von Klimaaktivisten – Mittersendling

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 08:00 Uhr, kam es in München an der Abfahrt vom Mittleren Ring (Brudermühlstraße) auf die Plinganserstraße zu einer nicht angezeigten Versammlung von Klimaaktivisten. Auf Höhe der dort befindlichen Fußgängerüberwege wurden insgesamt vier Fahrspuren (in stadtein- und stadtauswärtige Richtung) blockiert.

In Fahrtrichtung stadteinwärts hatten sich drei Aktivisten auf die Straße gesetzt, von denen zwei Personen mit einer Hand an der Fahrbahn festgeklebt waren. In stadtauswärtige Fahrtrichtung hatten sich vier Personen auf die Straße gesetzt, von denen ebenfalls zwei mit einer Hand auf der Straße festgeklebt waren.

Den Versammlungsteilnehmern wurde eine alternative Versammlungsörtlichkeit zugewiesen. Da dies abgelehnt wurde und auch sonst keine Kooperationsbereitschaft erkennbar war, löste die Polizei die Versammlung auf. In der Folge wurden die festgeklebten Personen abgelöst und alle Versammlungsteilnehmer von der Fahrbahn entfernt.

Trotz zeitnah eingeleiteter Verkehrsmaßnahmen der Münchner Polizei ergaben sich durch die Blockade im Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen. Eine Abfahrt vom Mittleren Ring zur Plinganserstraße war nicht mehr möglich. Auf dem Mittleren Ring staute sich der Verkehr bis zur Brudermühlbrücke bzw. bis zum Heckenstallertunnel.

Die Verkehrssperren konnten erst gegen 09:10 Uhr vollständig aufgehoben werden.

Gegen alle sieben Aktivisten (zwei Frauen und fünf Männer) wurden in der Folge Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz eingeleitet. Sie wurden im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung vor Ort entlassen.

493. Pkw kollidiert nach Erkrankung der Fahrerin mit Lichtmast – Ramersdorf

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 09:00 Uhr, fuhr eine 50-jährige Österreicherin mit Wohnsitz in Tirol mit einem VW Pkw auf dem Innsbrucker Ring in südliche Richtung. Aufgrund einer plötzlichen akuten internistischen Erkrankung verlor sie dort die Kontrolle über das Fahrzeug und der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Lichtmast.

Zeugen, die den Unfall mitbekamen, alarmierten sofort den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Die 50-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen am Innsbrucker Ring.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

494. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 18:00 Uhr, fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Kleinkraftrad auf der Lindwurmstraße stadteinwärts. Vor ihr fuhr zu dieser Zeit ein Pkw.

Auf Höhe der Einmündung mit der Ringseistraße hielt der Pkw nach Angaben der 26-Jährigen plötzlich an und bog nach rechts ab, wobei er den Abbiegevorgang nicht mit dem Blinker ankündigte. Die 26-Jährige bremste stark ab und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin stieß sie mit ihrem Kleinkraftrad mit dem Heck des Pkw zusammen.

Der Pkw bog weiter ab und der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu flüchtigen Pkw (Farbe grau/silber) werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

495. Körperverletzung und Beleidigung – Sendling

Am Dienstag, 21.03.2023, gegen 17:50 Uhr, verständigte ein 67-jähriger rumänischer Staatsangehöriger den Polizeinotruf 110, da er in einen Streit verwickelt war.

Der 67-Jährige geriet in einem Geschäft in Sendling mit den dortigen Mitarbeitern in einen zunächst verbalen Streit aufgrund einer Meinungsverschiedenheit im Kontext mit einem Kaufvorgang. Als er aus dem Geschäft gebeten wurde, weigerte er sich zu gehen und wurde dann gegenüber einem 17-jährigen deutschen Angestellten mit Wohnsitz in München und westafrikanischer Herkunft handgreiflich. Er griff diesem an seine Oberbekleidung und trat auch gegen sein Schienbein. Daraufhin wurde er vom 17-Jährigen aus dem Geschäft hinausgeschoben.

Dabei stürzte der 67-Jährige. Auf dem Boden liegend schrie er fremdenfeindliche Parolen und beleidigten den Angestellten rassistisch. Dies tat er so laut, dass auch herumstehende Passanten dies mitbekamen.

Nach Klärung des Sachverhalts durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Kräfte der Polizei wurde der 67-Jährige vorläufig festgenommen da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte. Er wurde wegen der Taten angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Mittwoch, 22.03.2023 wurde er wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität).

496. Mehrere Sachbeschädigungen – Sendling-Westpark

Am Mittwoch, 22.03.2023, stellte ein Mitarbeiter der Stadt München fest, dass es im Bereich des Westparks zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen ist. An einem dortigen Kiosk in der Nähe des Wasserspielplatzes beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster des Lagerraumes des Kiosks. Aus diesem wurden sechs Stühle entnommen, welche wenige Meter weiter auf die dortigen Tischtennisplatten gestellt wurden. In unmittelbarer Nähe der Tischtennisplatten konnte zudem ein völlig ausgebrannter Motorroller festgestellt werden. Laut Angaben des Mitarbeiters stand dieser am Vortag noch unbeschädigt an derselben Örtlichkeit. Aufgrund dessen liegt die Vermutung nahe, dass dieser ebenso durch ein oder mehrere unbekannte Täter in Brand gesteckt wurde.

Weiter stellte der Mitarbeiter eine Sachbeschädigung an einem in der Nähe aufgestellten Baucontainer fest. Auf dem Baucontainer wurde ein Graffiti mit weißer Farbe (Schriftzug) angebracht.

Die Tatzeit, in welcher die Sachbeschädigungen wahrscheinlich begangen wurden, konnte von Dienstag, 21.03.2023, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 23.03.2023, 08:00 Uhr eingegrenzt werden.

An den Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westparks in der dortigen Grünanlage und in der Nähe des Kiosks am Wasserspielplatz (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

497. Das Polizeipräsidium München und der Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. veranstalten ein spezielles Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dichte, Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention werden unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Das nächste Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland findet am Donnerstag, 13.04.2023 statt.

Treffpunkt ist der Verein „Münchner Blaulicht“ in der Bonner Straße 2, 80804 München.

Gemeinsam starten wir um 08.00 Uhr mit einem Omnibus nach Aufhofen, wo Ihnen in der Gaststätte „Jägerwirt“ speziell geschulte Beamte aus den Bereichen der Kriminal- und der Verkehrspolizei wertvolle Tipps und Anregungen geben. Nach einem gemeinsamen Mittagessen runden wir das Programm mit einer interessanten Stadtführung in Bad Tölz ab. Gegen 17.00 Uhr wird der Bus wieder in München ankommen.

Das Polizeipräsidium München führt die Fahrt in Kooperation mit dem Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. durch, der sich neben der Kriminalprävention auch stark für die Verkehrsprävention einsetzt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro / Person. Nehmen Sie doch mit Ihrem Partner oder einer anderen Begleitperson teil! Die Kosten je Teilnehmer beinhalten die Busfahrt, eine Tasse Kaffee, ein Mittagessen mit Getränk sowie die Stadtführung in Bad Tölz.

Des Weiteren wird dieser Verkehrssicherheitskurs auch durch die Verkehrspolizei München in den Räumlichkeiten der Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, angeboten.

Der nächste Termin für den Verkehrssicherheitskurs in München ist am Donnerstag, 27.04.2023.

Die Teilnahme am Verkehrssicherheitskurs ist kostenlos.

Bei Interesse und für weitere Informationen zu den Veranstaltungen melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 089/6216-3616 an (Mo. - Fr.: 09.00 Uhr – 14.00 Uhr).

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!