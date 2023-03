NÖRDL. LKR. KELHEIM. Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstag, 23.03.2023, kurz nach 16.00 Uhr, zu einem schweren Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb verständigt worden.

Ein 57-Jähriger wollte mit Hilfe eines Bekannten den Hinterreifen eines Traktors wechseln. Dabei fiel aus bislang noch unbekannten Gründen der senkrecht stehende Reifen plötzlich nach hinten um und erfasste ein dreijähriges Mädchen, das gerade mit ihrem Roller an dem Reifen vorbeifuhr. Die Dreijährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie wenig später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstarb.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Gutachter sowie ein Sachverständiger der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sind in die Untersuchungen zum Unfallhergang eingebunden.

Veröffentlicht: 24.03.2023, 10.20 Uhr